У столиці у 2012 р. продовжать відкривати нові медамбулаторнії

Київ. 10 січня. УНІАН. У 2012 році в Києві планується відкрити ще 20 амбулаторії сімейної медицини.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров’я.

За даними моніторингу, який постійно здійснює профільне управління, в середньому в день до лікаря на амбулаторний прийом звертаються від 50 до 150 хворих. Ще 30-70 киян викликають лікаря додому.

У Головному управлінні охорони здоров’я зазначають, що у 2011 медична галузь Києва зазнала відчутних змін на краще. Так, Київською міською радою проголосовані рішення про створення 9 Центрів первинної медико-санітарної допомоги та 5 консультативно-діагностичних центрів в Дарницькому та Дніпровському районах міста. Структурна реорганізація в інших районах проводитиметься поступово протягом 2012 року.

Загалом у Києві на базі існуючих амбулаторно-поліклінічних закладів передбачається створення 22 Консультативно-діагностичних центра та 38 Центрів ПМСД.

Передбачається, що малопотужним амбулаторно-поліклінічним закладам буде надано статус амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та включено їх до структури Центрів ПМСД, які будуть створюватися на базі більш потужних амбулаторно-поліклінічних закладів.

Консультативно-діагностичні центри (окремо для дорослого та дитячого населення) створюватимуться на базі амбулаторних закладів з потужною діагностичною базою або в структурі стаціонарних закладів.

Окрім того, значна увага приділяється подоланню кадрового дефіциту галузі. З метою комплексного підходу до вирішення цієї проблеми, за клопотанням Олександра ПОПОВА ще на початку 2011 року Київською міською радою ухвалено рішення «Про затвердження Міської програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва на 2011-2018 роки». Програмою передбачено підготовку 140 лікарів для закладів охорони

здоров’я міста Києва спільно з НМУ ім. О.О.Богомольця. Тож у 2011 році вже пройшли передатестаційний цикл навчання – 32 лікаря, за фахом загальна практика-сімейна медицина – 56 лікарів, відповідне стажування пройшли ще 15 лікарів.