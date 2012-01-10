На Куренівському ринку призупинено продаж тварин

Київ. 10 січня. УНІАН. На столичному Куренівському ринку призупинено продаж тварин на вимогу Державної ветеринарної та фітосанітарної служба України.

Як повідомляє прес-служба Держветслужби, про це заявила виконуюча обов’язки начальника Головного управління ветеринарної медицини у місті Київ Наталія КУРЯТА.

«Вартість лікування сказу у людини набагато вища, ніж профілактика сказу у тварин, тож відчутно ефективнішим є проведення заходів недопущення поширення недуги у тварин. Наразі, ми робимо все для того, щоб хвороба була знищена. Ми навіть вживаємо заходи з призупинення продажу тварин. Нами був направлений припис до директора Куренівського ринку з вимогою призупинити продаж тварин, сприйнятливих до сказу», – зазначила Н.КУРЯТА.

За даними ветслужби, в останні тижні минулого року у зв’язку з випадками сказу бажаючих захистити тварин від цієї хвороби збільшилося в 10 разів. Лише за карантинних обмежень, які були веденні, державною службою ветеринарної медицини було вакциновано близько 700 домашніх тварин. Найбільше – у Подільському районі.

В Держветслужбі України інформують, що в останні роки епіцентр сказу в Європі знаходиться на території Республіки Білорусь, України, Росії. Незважаючи на значне зменшення випадків сказу в 2011 р. (менше на 374 випадок, ніж за звітний період минулого року) рівень захворюваності на сказ тварин залишається на високому рівні. У зв’язку зі складною епізоотичною ситуацією щодо сказу в Україні, державною службою ветеринарної медицини здійснюється комплекс ветеринарно-санітарних заходів спрямованих на ліквідацію захворювання, зокрема проведення парентеральної імунізації домашніх тварин – включає обов`язкову вакцинацію всього поголів`я собак на всій території країни; котів – в зонах стійкого неблагополуччя; сільськогосподарських тварин – при спалахах захворювання. Щорічно в Україні здійснюється близько 5 млн. щеплень тварин проти сказу.

До роботи приєдналася КМДА, профільні підрозділи якої виловлюють бездомних собак і вакцинують в притулках або ж на місцях. Профілактичні щеплення та вакцинацію роблять абсолютно безкоштовно в усіх державних лікарнях ветеринарної медицини.

«Вітчизняна вакцина є безкоштовною для безпритульних і домашніх собак. Якщо власник або волонтер виявляє бажання, то він може придбати іноземну вакцину, яка коштуватиме до 40 гривень. Але краще подумати про здоров’я і заздалегідь робити щорічне обов’язкове щеплення проти сказу», – говорять спеціалісти Київського міського центру охорони здоров’я тварин.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 р. перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК під час засідання протиепізоотичної комісії заявив, що на території Подільського, Оболонського та Дніпровського районів Києва введено карантинні обмеження через зафіксовані випадки захворювання тварин на сказ.