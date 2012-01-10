Бригинець: Будинок Крістера пристосовують до сучасних вимог

Київ. 10 січня. УНІАН. Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що столичний Будинок Крістера на вул. Осиповського, 2-А не реставрують, а «пристосують під сучасні потреби”, що недопустимо для даної історичної споруди.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби депутата.

О.БРИГИНЕЦЬ інформує, що про пристосування будівлі під сучасні потреби говориться у відповіді, що він отримав як голова комісії на звернення до голови КМДА Олександра ПОПОВА стосовно руйнації Будинку Крістера. Водночас він зазначає, що будинок на вул. Осиповського, 2-А включений до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та перебуває на балансі Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України.

За словами депутата, раніше київська влада інформувала, що дерев′яний будинок - пам′ятку архітектури вирішено реставрувати. Робочі мали по дошках розібрати садибу, нумеруючи кожну з них, щоб в подальшому зробити аналогічні та відновити будинок з нових матеріалів.

«Обіцянки влади, які раніше прозвучали в ЗМІ, дуже приємні та відповідають бажанням стурбованих киян, але, як ми бачимо з офіційної відповіді, дані обіцянки не будуть виконані, оскільки йдеться про пристосування будівлі до сучасних вимог, що категорично заборонено робити з пам’ятками», - заявив О. БРИГИНЕЦЬ.

Депутат наголосив, що незважаючи на запевнення київської влади, що будинок реставрують, Науково-дослідний інститут історії архітектури та містобудування уклав угоду з власником будинку на проектування реставрації та пристосування будинку під сучасні потреби.

“Як повідомили в КМДА, на вимогу проектувальника, замовником здійснено ряд протиаварійних заходів, зокрема демонтаж аварійних елементів будівлі. Хоча насправді ліквідовано весь історичний будинок, а не деякі елементи”, - зазначається в повідомленні прес-служби О.БРИГИНЦЯ.

Депутат звернув увагу, що сьогодні немає визначених термінів, коли оголошені роботи будуть закінчені. “Є небезпека того, що розібрані дошки пролежать якийсь період у сховищах, а коли, на думку забудовника, кияни забудуть про цей будинок, то на вільній земельній ділянці почнуть якесь інше нове будівництво», - застерігає О. БРИГИНЕЦЬ.

В повідомленні нагадують, що легендарний «Будинок Крістера» на вул. Осиповського, 2-А, розібрали в грудні минулого року. Він побудований у 1880 р. для саксонського ткача і садівника Вільгельма Крістера.