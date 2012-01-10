Обмежено рух транспорту через міст Патона
09:59, 10 січня 2012Київ
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Учерез реконструкцію розв’язки
Київ. 10 січня. УНІАН. В столиці у зв’язку з реконструкцією правобережної транспортної розв’язки мосту ім. Патона обмежено рух транспортних засобів на правосторонніх заїздах-виїздах: закрито до травня 2012 року заїзд автотранспорту з Набережного шосе на міст ім. Патона при русі у напрямку мосту метро.
Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва.
Водіям, що рухаються по Набережному шосе у цьому напрямку, аби потрапити на Лівий берег, ДАІ радить користуватися Дарницьким залізнично-автомобільним мостовим переходом.
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