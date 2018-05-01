Країна мрій - різдвяна

Навряд чи хтось буде заперечувати, що, незважаючи на вік, практично кожен з нас – підсвідомо чи ні - чекає від новорічних та різдвяних свят чудес та чарівництва. Можливо тому на новорічному столі ми намагаємося задовольнити всі смаки символічного господаря року – це нібито як гарантія удачі на новий відрізок часу нашого життя.

А ще останнім часом ми все більше звертаємося до традицій наших пращурів. Готуємо куліш, узвар, вивчаємо щедрівки, розповідаємо своїм дітям про вертеп… І звичайно ж, щиро віддячуємо колядників, які все частіше стукають в двері наших осель.

Радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами,

Та кладіть калачі з ярої пшениці,

Бо прийдуть до тебе три празники в гості,

А що перший празник – Рождество Христове,

А що другий празник – Святого Василя,

А третій же празник – Святе Водохреща.

Святеє рождество радість нам принесло,

Святеє Василя всіх розвеселило,

Святе Водохреще воду освятило.

Напевно, не випадково Новий рік та Різдво все більше асоціюється з благодійністю. Це чудова традиція, яка дарує святковий настрій та піднесеність духу, адже ніщо не може зрівнятись з відчуттям того, що ми змогли подарувати свято тому, хто дуже потребував цього.

Проте, здається, що найбільшими оптимістами у новорічних та різдвяних мріях залишаються діти. Вони завжди є найактивнішими учасниками всіх розважальних різдвяних програм.

До святкового концерту "Країни мрій" у Мамаєвій Слободі залишається ще кілька годин, а за цей час можна повчитися стріляти з лука, спробувати (звичайно, не безкоштовно) козацький куліш та узвар, або побалувати себе надзвичай органічними для цих свят виробами народних майстрів.

На жаль, катання на санчатах не вийшло - цього року свята видалися безсніжними…

Петро Залужний,

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