На Хрещатику святкуватимуть Різдво

Київ. 7 січня. УНІАН. Влада столиці запрошує киян та гостей міста відсвяткувати Різдво Христове на Хрещатику.

Як повідомляє офіційний потрал Київської влади, 7 січня о 14.00 на майданчику перед будівлею Київської міської державної адміністрації, що на вул. Хрещатик, 36,розпочнеться святкова програма. Організатором свята, за підтримки голови КМДА Олександра ПОПОВА, виступило Управління у справах національностей та релігій КМДА.

На гостей свята чекатимуть традиційний різдвяний вертеп, колядки, щедрівки та інші обрядові пісні. Так, у святковому концерті візьмуть участь кращі художні колективи та виконавці столиці. Родзинкою концерту стане виступ Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня».

Організатори обіцяють створити у центрі міста неповторну атмосферу. Зокрема, на Хрещатику бажаючі зможуть придбати святкові сувеніри, взяти участь у різноманітних конкурсах та іграх, під час яких кожен з учасників отримає тематичні призи – тут будуть новорічні прикраси, декоративні свічки тощо.