Музей "Пирогово" запрошує на Різдво
14:24, 06 січня 2012Київ
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На свято в автентичній атмосфері
Київ. 6 січня. УНІАН. Національний музей народної архітектури і побуту "Пирогів" готує святкування Різдва в автентичній атмосфері українського села.
Як повідомляє Радіо «Київ», завтра відвідувачі зможуть не лише послухати виступи творчих колективів, але і взяти участь в народних обрядах та скуштувати традиційну кутю.
Також у суботу у "Гідропарку" відбудеться танцювально-розважальна програма з проведенням конкурсів та врученням різдвяних подарунків, з колядками та щедрівками.
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