Музей "Пирогово" запрошує на Різдво

Київ. 6 січня. УНІАН. Національний музей народної архітектури і побуту "Пирогів" готує святкування Різдва в автентичній атмосфері українського села.

Як повідомляє Радіо «Київ», завтра відвідувачі зможуть не лише послухати виступи творчих колективів, але і взяти участь в народних обрядах та скуштувати традиційну кутю.

Також у суботу у "Гідропарку" відбудеться танцювально-розважальна програма з проведенням конкурсів та врученням різдвяних подарунків, з колядками та щедрівками.