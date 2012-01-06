У 2012 р. відремонтують 18 км трамвайних колій

Київ. 6 січня. УНІАН. У 2012 році у Києві планують відремонтувати 17,6 кілометрів трамвайних колій.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, Програмою соціально-економічного розвитку столиці на 2012 рік передбачено розпочати повну реконструкцію трамвайних колій на вулицях: Глибочицька, Дмитрівська та на ділянці від вул. Міської до вулиці Селянської у Пущі-Водиці.

За словами голови КМДА Олександра ПОПОВА, пріоритетність ремонту цих ділянок трамвайних шляхів визначили кияни, адже саме щодо стану ліній вздовж цих вулиць до КМДА надійшло найбільше скарг.

«Сьогодні саме електротранспорт як вид громадського транспорту вважається найбезпечнішим, найдешевшим та найбільш екологічно чистим у Європі. Тому ми приділяємо значну увагу його розвитку у Києві. Мова йде і про ремонт вже існуючих колій, і про будівництво нових шляхів. На 2012 рік ми запланували великий об’єм таких робіт, і маємо чіткий намір їх виконати», – сказав очільник міськдержадміністрації.

Так на вулиці Глибочицькій планують відновити 4,2 км трамвайної лінії в одноколійному вимірі, та стільки ж контактної мережі. На виконання проектних робіт у бюджеті Києва на 2012 р. заклали 800 тис. грн.., а загальна вартість об’єкту складе 32 млн. грн.

Ще 4,8 кілометрів контактної мережі та колій в одноколійному вимірі КМДА планує відремонтувати на вул. Дмитрівській. Це коштуватиме 34 млн. грн. На виконання проектних робіт у 2012 році буде витрачено 800 тис. грн.

Дорожче обійдеться ремонт шляхів та мережі на ділянці від вул. Міської до вулиці Селянської у Пущі-Водиці. Загальна вартість цього проекту складе – 136,7 млн. грн. У 2012 році також планується розпочати роботи з реконструкції даної лінії, на виконання яких передбачено 2 млн. грн. Довжина цієї трамвайної лінії в одноколійному вимірі – 8,6 км.

Голова КМДА відзначив актуальність відновлення трамвайних шляхів для Києва, адже йдеться, в даному випадку, про покращення умов перевезення близько 75 тис. мешканців Оболонського району та Пущі-Водиці.

О.ПОПОВ також повідомив, що при реконструкції трамвайних ліній на вулицях Глибочицькій, Дмитрівській та у Пущі-Водиці буде застосована новітня технологія укладання рейок, що дасть можливість значно зменшити шум на 7-8 децибел та вібрацію від проходження трамваю. Це сприятиме більш комфортному проживанню мешканців прилеглих вулиць. Окрім цього, на суміщеному полотні трамвайні рейки будуть знаходиться в одному рівні з проїзною частиною вулиць, що забезпечить вільний проїзд автотранспорту.