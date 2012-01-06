Киян запрошують на «Вечори французького кіно»

Київ. 6 січня. УНІАН. У столичних кінотеатрах з 26 січня по 29 лютого можна буде побачити щорічну колекцію найяскравіших французьких прем`єр минулого року.

Як повідомляє stolitsa.glavred.info, це стрічки: «Артист», «Мій найстрашніший кошмар», «Дівча-шибеник», «17 дівчат», «Далеко по сусідству». Всі фільми демонструватимуться на мові оригінала, з українськими субтитрами. Слідом за «французькими вечорами» в березні планується провести відразу два фестивалі - «Нове італійське кіно» і «Нове австрійське кіно».