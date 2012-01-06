Попов закликає освітян озвучити проблеми

Київ. 6 січня. УНІАН. Окрім ремонтних, відновлювальних робіт, будівництва нових шкіл та дитсадків, особливу увагу в 2012 році Київ приділятиме якісному покращенню навчальної, виховної та творчої складових роботи освітньої галузі.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це сказав керівник КМДА Олександр ПОПОВ.

«Сьогодні наші діти перевантажені теоретичними знаннями, їм не вистачає практичних занять. Відсутня співпраця шкіл з культурними та розвиваючими закладами. А всі ми хочемо бачити свою дитину соціально адаптованою, розвинутою в естетичному плані, спортивною. Всі ми докладаємо зусиль для цього. Зрештою, формуємо для дитини розпорядок дня: школа, музична школа, спортивна секція, виконання домашнього завдання у великих обсягах. Вільного часу дитині майже не залишається», - відзначив О.ПОПОВ. Він висловив думку що необхідно розглянути питання про уніфікацію навчального процесу.

«Треба продумати, як дитина зможе отримати необхідні їй знання, одночасно маючи можливість для розвитку, як особистості. Нам потрібен власний сучасний та прогресивний стандарт освіти, і ми закликаємо всіх вчителів, батьків та школярів долучитися до його формування», – підкреслив голова КМДА.

Міська влада зазначає, протягом минулого року, для задоволення освітніх потреб мешканців столиці, була суттєво розширена мережа навчальних закладів міста. Так, у 2011 році введено в дію 18 дошкільних навчальних закладів, з яких збудовано 8 нових та відновлено 10 непрацюючих дитсадків. Запрацювали ще 4 школи, з яких 2 навчальні заклади було збудовано: Київська інженерна гімназія та Міжнародна британська школа (приватна), і 2 школи – реконструйовано: ЗНЗ № 162 та ЗНЗ № 11.

Районними державними адміністраціями протягом року відновлено роботу 96 груп в дошкільних навчальних закладах. А це 1920 нових місць, тобто рівнозначно 9 повноцінним дитсадкам.

«Наше найперше завдання – забезпечити всі потреби київських шкіл щодо матеріально-технічного оснащення. І йдеться не лише про ремонтні роботи чи нові приміщення. Наприклад, більшість шкіл у місті Києві мають комп’ютерні класи та вихід до мережі Інтернет. Проте 90% шкіл самостійно оплачують ці послуги. Комп’ютерні класи у більшості шкіл розраховані лише на проведення уроків інформатики. Діти не мають можливості працювати в школі у мережі Інтернет, так само як і вчителі. Для порівняння у США кожна школа має як мінімум 5-6 комп’ютерів із швидкісним Інтернетом у бібліотеці, де діти можуть вільно цим користуватися», – прокоментувавО.ПОПОВ.

В КМДА нагадують, що восени 2011 року О.ПОПОВ ініціював створення Київського стандарту освіти. Спеціалістами Головного управління освіти і науки, Київського університету імені Бориса Грінченка, провідними столичними вчителями, методистами було розроблено проект Київського стандарту освіти, який пройшов широке обговорення з громадськістю протягом листопада – грудня 2011 року. Обговорення цього проекту продовжується і нині. У нього будуть внесені корективи відповідно до зауважень та побажань киян. Втім, уже сьогодні Київ впритул наблизився до власної освітньої реформи, вважає голова КМДА.

«Я хочу, щоб освіта в Києві вийшла на якісно новий рівень. Щоб школа насправді стала центром всебічного розвитку дитини. Для цього стандарти освіти мають бути динамічними, гнучкими і відповідати не тільки загальним нормам, а й реальним потребам кожної школи. Тому я звертаюся до всіх вчителів, учнів та батьків Києва – скажіть, чого вам не вистачає. Визначити проблему – це перший крок до її подолання», – закликав очільник КМДА.