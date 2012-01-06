На Солом’янці відкрили 10-ту медамбулаторію

Київ. 6 січня. УНІАН. Сьогодні, 6 січня, у Солом’янському районі Києва відкрилась амбулаторія лікарів загальної практики/сімейної медицини за адресою вул. Шепелєва, 14.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, це вже 10-та амбулаторія у районі.

Амбулаторія загальної лікарської практики надаватиме первинну медико-санітарну допомогу майже 4,5 тисячам населення. Мешканці отримуватимуть не лише медичну допомогу, а й матимуть змогу пройти гінекологічне обстеження, яке буде забезпечуватися фахівцями пологового будинку №5.

Приміщення амбулаторії розташовано на першому поверсі будівлі з окремим входом. Загальна площа амбулаторії складає 78 кв. м.

У складі амбулаторії є реєстратура, кабінет лікаря загальної практики/сімейної медицини, оглядовий та маніпуляційний кабінети, санвузол.

Планова потужність амбулаторії – 38 відвідувань у зміну. В закладі працюватимуть 3 лікаря загальної практики/сімейної медицини, 3 медичні сестри, лаборант, 2 молодших медичних сестри та реєстратор.

Нагадаємо, що у 2011 році в Солом’янському районі було введено в дію 9 амбулаторій сімейного лікаря за адресами: вул. Монтажників, 44, просп. Повітрофлотський, 15, бульв. І. Лепсе, 7-В, вул. Машинобудівна, 27, просп. Повітрофлотський, 40-а, вул. Очаківська, 3/8, вул. І. Пулюя, 5, вул. Васильченка, 3, просп. Червонозоряний, 18.