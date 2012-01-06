Сьогодні вшановують пам'ять Лобановського

Київ. 6 січня. УНІАН. Сьогодні вшановують пам`ять видатного тренера київського «Динамо» Валерія Лобановського.

Як повідомляє сайт dynamo.kiev.ua, сьогодні знаменитому тренерові «Динамо», збірної СРСР і України В.Лобановському виповнилися би 73 роки.

Сьогодні усі вшановують пам`ять людини, яка так багато зробила для вітчизняного футболу, і яка завжди буде мірилом успіху для учнів і послідовників.

Традиційно, 6 січня, на Байковому кладовищі до могили Великого тренера приходять родичі та друзі, шанувальники і вболівальники. Об 11.00 на могилі Лобановського відбувся Ритуал пам`яті.