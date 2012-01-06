На Подолі реконструюють школу та дитсадок

Київ. 6 січня. УНІАН. У Подільському районі столиці реконструюють два навчальних заклади.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідні розпорядження підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Зокрема, мова йде про реконструкцію з прибудовою дошкільного навчального закладу № 268, що на вул. Копилівській, 6. Дитячий садок побудований у 1968 році. Сьогодні в чотирьох групах виховується 104 дитини. Реконструкція ж передбачатиме добудову двох групових приміщень на 40 місць, що сприятиме розвантаженню дошкільних груп Куренівського мікрорайону.

Також заплановано реконструювати спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад № 114 з поглибленим вивченням англійської мови, що на вул. Фрунзе 87/89. Приміщення школи було зведене ще у 1954 році. Наразі тут навчається 290 учнів (усього 15 класів). Після проведення капітального ремонту будівлі, тут зможуть навчатися ще більше дітей у сучасних, комфортних умовах.

Відповідно до розпоряджень КМДА, замовником робіт з проектування та реконструкції закладів визначено Подільську райдержадміністрацію. Саме у районі мають визначити генеральні проектні та підрядні будівельні організації, а також забезпечити розробку, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації.

Як неодноразово наголошував О.ПОПОВ, створення якомога комфортніших умов для виховання та навчання дітей, у тому числі завдяки розвитку мережі навчальних закладів столиці – один із найбільш пріоритетних напрямків діяльності міської влади.

Нагадаємо, що протягом 2011 року у Києві відкрилися 18 дошкільних та 4 загальноосвітніх навчальних заклади.