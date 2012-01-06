Київ хочуть зробити найзеленішою столицею

Київ. 6 січня. УНІАН. Начальник КО «Інститут Генерального плану Києва» Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ заявляє, що за 13 років площа озеленених територій загального користування (парків, скверів, бульварів) у Києві зросте майже на 2,4 тис. гектарів і перевищить 7,8 тис. гектарів.

Про це інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, однією з цілей затвердженої Київрадою Стратегії розвитку міста до 2025 року є перетворення Києва на найзеленішу столицю Європи.

Як зазначено у Стратегії, Київ історично розвивався як зелене місто. Цей факт є виправданою гордістю киян, однак за останні роки через несистемний розвиток міської забудови частка зелених насаджень скоротилась. Однак і досі понад 50% території міста вкриті зеленими насадженнями всіх видів: у Києві є 122 парки, 379 скверів, 80 бульварів. Основною задачею міста щодо озеленення є класифікація існуючого надбання міста, поліпшення функціональних якостей та розробка системного підходу до майбутньої забудови із мінімальною шкодою до зеленого фонду міста.

З метою повернення Києву звання найзеленішої столиці Європи КО «Київзеленбуд» планує у 2012 році здійснити комплекс заходів з підвищення рівня озеленення міста та покращення стану існуючих зелених насаджень. Зокрема, уже сьогодні силами дизайнерів розробляються проекти квіткового оформлення кожного адміністративного району міста з покращенням їх художнього оформлення. Передбачається також виконати роботи з облаштування стаціонарних систем зрошення зелених насаджень, що дасть можливість своєчасно здійснювати полив зелених насаджень у посушливі періоди року. Вже у поточному році значно збільшиться площа квітників, оформлення яких передбачається виконати з використанням символіки ЄВРО 2012. А з настанням сприятливих погодних умов розпочнуться масові роботи з формувальної обрізки крон дерев та кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев. Під час здійснення посадок вздовж вулиць будуть використовуватись лише великомірні саджанці дерев з глибою ґрунту та буде широко запроваджено вертикальне квіткове оформлення.

Довідково. За комунальними підприємствами, які входять до складу комунального об’єднання «Київзеленбуд», закріплено близько 7,9 тис. га. зелених насаджень на території забудованої частини міста та 33,8 тис. га міських лісів.

На балансі підприємств КО «Київзеленбуд» знаходиться 111 парків загальною площею 2,8 тис. га, 470 скверів площею більше 440 га, 78 бульварів площею понад 295,8 га.