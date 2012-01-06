Створено Z-карту Фан-зони турніру Євро

Київ. 6 січня. УНІАН. У рамках підготовки Приймаючого міста Києва до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Головне управління з питань підготовки ЄВРО 2012 Київської міської державної адміністрації завершило розробку для іноземних вболівальників другої Z-карти англійською мовою «Київ Фан-карта» («Kyiv Fan-card»).

Як повідомляє прес-служба КМДА, на Z-карті позначено розміщення офіційної Фан-зони турніру, НСК «Олімпійський», центральну пішохідну частину Приймаючого міста Києва на час проведення ЄВРО 2012 та іншу необхідну інформацію для комфортного перебування іноземних гостей у столиці України.

З картою можна ознайомитися на сайті Приймаючого міста.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 р. було завершено розробку першого флаєру та z-карти українською та англійською мовами "11 Унікальних місць Києва".