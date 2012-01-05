Визначають кращу світлину Києва у святковій ілюмінації

Київ. 5 січня. УНІАН. До 14 січня триває конкурс на краще фото святково вбраної столиці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, позмагатися за першість можуть автори як професійних, так і любительських світлин, навіть знятих на мобільні телефони. На переможців чекають призи та визнання киян.

Долучитися до акції можуть усі охочі, зареєструвавшись у соціальній мережі «Facebook», та ставши прихильником офіційної сторінки Стратегії розвитку Києва. Для цього потрібно до 14 січня 2012 року завантажити власні фото, зроблені у будь-якому районі новорічного Києва, на стіну сторінки. Переможцями акції стануть автори фотографій, які наберуть найбільше like`s користувачів мережі Facebook, котрі є прихильниками сторінки Стратегія розвитку Києва.

Учасники конкурсу можуть збирати like`s під своїм фото, розповсюджуючи їх посилання в мережі Інтернет.

Київська міська державна адміністрація, та особисто голова КМДА Олександр ПОПОВ запрошують киян долучитися до акції, завантажуючи свої фото та голосуючи за найкращі світлини на сторінці Стратегії розвитку Києва.

«Прикрашаючи Київ цього року, ми безумовно експериментували і з технологіями, і з дизайном. Тому і маємо таке розмаїття сюжетів в оформленні столиці. До святкового перевтілення міста активно долучилися і підприємства та установи, які тут розташовані. Деякі підійшли до новорічної ілюмінації особливо відповідально. Тож, вражаючі, дійсно

казкові новорічні вогні, засяяли на території всього міста. Я дуже сподіваюся, що кияни активно долучаться не лише до їхнього фотографування, але й до оцінки знімків. Адже так ми, окрім іншого, зможемо зрозуміти, які з наших експериментів на думку киян – вдалі, а

які – ні», – прокоментував О.ПОПОВ.