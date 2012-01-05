Затвердження Стратегії розвитку кияни назвали головною подією року

Київ. 5 січня. УНІАН. За версією Інтернет-проекту The Village (http://www.the-village.ru) головною подією минулого 2011 року кияни вважають затвердження Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це свідчать результати відкритого он-лайн голосування серед читачів порталу.

Так, портал The Village вперше провів опитування читачів для визначення підсумків 2011 року у Києві. Серед семи номінацій, Інтернет-видання запропонувало вибрати і найважливішу подію року, що минув. Он-лайн голосування проходило за олімпійською системою, тобто у декілька етапів.

Спершу редакція обрала 8 подій, які суттєво вплинули на життя столиці у 2011 році, розбила їх на пари і запропонувала читачам продемонструвати своє ставлення до них шляхом голосування. Подія, яка набирала більше голосів у своїй парі, проходила до наступного туру.

У номінації «Подія року» найбільше голосів кияни віддали за затвердження Стратегії розвитку Києва до 2025 року. Після двох турів голосування ця подія вийшла у фінал, набравши майже у 3 рази більше голосів, ніж, наприклад, відкриття Олімпійського стадіону.

Голова КМДА Олександр ПОПОВ, коментуючи результати опитування, відзначив активну участь киян у процесі створення ґрунтовного плану розвитку столиці та звернув увагу на високій оцінці цього документа, яку дали як експерти, так і широкий загал. “Підхід, коли саме громада, а не влада, визначає пріоритети та специфіку розвитку міста, вже сьогодні демонструє себе чи не найефективнішим. Від імені Київської міської адміністрації, та від себе особисто я хочу щиро подякувати киянам, за активну позицію в обговоренні та впровадженні Стратегії розвитку міста. Переконаний, що спільними зусиллями ми дійсно зможемо зробити Київ найкращим містом Європи і світу», – продовжив О.ПОПОВ.

Слідкувати за новинами у реалізації Стратегії, можна на офіційній сторінці у мережі Facebook http://facebook.com/kiev2025.

Як повыдомляв УНЫАН, 15 грудня Київрада затвердила Стратегію розвитку Києва до 2025 року.