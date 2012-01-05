Вартість розв'язки на Дніпровському узвозі становитиме 131 млн. грн.

Київ, 5 січня. УНІАН. Кабінет Міністрів України вніс зміни до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Відповідна постанова (№1369 від 28 грудня 2011 року) оприлюднена на Урядовому порталі.

Зокрема, передбачається, що на реконструкцію транспортної розв`язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе у Печерському районі Києва в 2012 році буде виділено з державного бюджету 124,98 млн. грн.. а також 6,7 млн. грн. - з бюджету Києва.

Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Міністерство фінансів, а міських — Київську міську державну адміністрацію.

Як повідомляв УНІАН, в цілому на реалізацію Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році планується виділити із держбюджету 11,505 млрд. грн, з місцевих бюджетів — 923,9 млн. грн, з інших джерел — 4,936 млрд. грн.