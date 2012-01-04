Крадій пробрався в перегін між станціями метро

Київ. 4 січня. УНІАН. У Києві 21-річний молодий чоловік скоїв крадіжку каблучки з ювелірної крамниці, після чого сховався на пристанційній ділянці метрополітену.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент трапився вчора ввечері у Дніпровському районі Києва.

Молодика, який ховався на перегоні між станціями метро «Лівобережна» і «Дарниця», помітив машиніст потяга та негайно поінформував міліцейську охорону метрополітену.

Співробітники міліції доставили зловмисника до станційного відділення міліції. «У момент, коли працівники правоохоронних органів заводили затриманого до відділення, інший співробітник міліції приймав орієнтування на невідомого чоловіка, який скоїв крадіжку з ювелірної крамниці», - зазначили у міліції і додали, що вкрадену прикрасу молодик заховав у нижній білизні. Він пояснив правоохоронцям свій вчинок тим, що хотів зробити подарунок коханій дівчині.

Проти затриманого порушено кримінальну справу.