У метро розпочали капітальні ремонти ескалаторів
13:06, 04 січня 2012Київ
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На станціях Сирецько-Печерської лінії
Київ. 4 січня. УНІАН. Сьогодні у Києві розпочався капітальний ремонт ескалатора № 3 верхнього нахилу на станції "Печерська" Сирецько-Печерської лінії.
Як повідомили УНІАН у Київському метрополітені, ремонт триватиме до 17 лютого.
Крім того, до 11 січня 2012 року триватиме капітальний ремонт ескалатора № 2 на станції "Дружби народів" Сирецько-Печерської лінії.
У Київському метрополітені нагадали, що протягом 2011 року виконано капітальні ремонти восьми ескалаторів, а також модернізовано три ескалатори на станції "Хрещатик".
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