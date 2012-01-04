У Києві розпочато кампанію з декларування доходів

Київ. 4 січня. УНІАН. У Києві з 1 січня 2012 року розпочато кампанію з декларування громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих ними протягом 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній податковій адміністрації у м. Києві.

У податковій нагадали, що декларування доходів пов’язано із виконанням платниками податків вимог Податкового кодексу України, згідно із положеннями якого річні податкові декларації про майновий стан та доходи для платників податку на доходи фізичних осіб подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року - до 1 травня року, що настає за звітним.

При цьому при реалізації платниками податку права на податкову знижку строк подання декларації не обмежується 1 травня.

У Київській податковій інспекції підкреслили, що у 2012 році змінилась форма декларації про майновий стан та доходи, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 року "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи".

Обов’язок щодо подання декларації у платника податку на доходи фізичних осіб виникає у разі отримання ним протягом звітного 2011 року окремих видів оподатковуваних доходів. Зокрема, йдеться про доходи, з яких при їхньому нарахуванні чи виплаті податок не утримувався, але не є звільненим від оподаткування. Крім того, підставою для декларування є доходи, які оподатковуються за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 кодексу, виплачуються платнику двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році – 9410 грн.)

Громадяни також зобов`язані декларувати доходи, отримані від особи, яка не є податковим агентом, тобто від нерезидента або фізичної особи, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність, а також іноземні доходи.

У податковій інспекції також наголосили, що фізична особа зобов’язана самостійно визначити суму податкового зобов’язання в поданій нею декларації та сплати зазначене податкове зобов’язання до 1 серпня поточного року.