Влада міста повинна офіційно поінформувати про наявність сказу

Київ. 4 січня. УНІАН. Депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ звернувся до голови КМДА Олександра ПОПОВА з проханням дати розпорядження відповідним службам, щоб вони офіційно поінформували, чи дійсно у Києві наявна епідемія сказу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.БРИГИНЦЯ.

«Ми, кияни, здивовані, чому проголошена епідемія сказу, якщо це дійсно епідемія, вирує в одному районі столиці. Адже ми ніколи не зустрічалися з таким поняттям, як, наприклад, епідемія грипу лише в Дарницькому районі чи епідемія вітряної віспи виключно на вулиці Хрещатик. Я не здивуюсь, якщо влада почне оголошувати епідемії не лише в окремо взятому районі, але й на одній окремо взятій вулиці чи в одному окремо взятому дворі», - наголосив О. БРИГИНЕЦЬ.

Депутат зауважив, що епідемія чи карантин оголошується у всьому місті, і саме те, що цього не сталось, і викликає підозри. Тому, на його думку, факт епідемії сказу має бути або підтвердженим, або запереченим саме владою.

«Це мають бути перевірені факти на основі проведених об’єктивних експертиз уражених тварин, якщо такі взагалі є в наявності. Інакше це може трактуватися як необдумані заяви чиновників, які підривають імідж столиці України напередодні проведення Євро-2012», - застеріг О.БРИГИНЕЦЬ.

Як нагадали у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, вперше про епідемію сказу в Києві було офіційно повідомлено прес-службою КП «Центр ідентифікації тварин». У зверненні було зазначено, що з метою ліквідації вогнища захворювання на сказ Головним державним інспектором ветеринарної медицини міста Києва видано розпорядження «Про запровадження карантинних обмежень щодо сказу в Подільському районі Києва», а територію прилеглих Шевченківського, Оболонського та Святошинського районів визнано загрозливою зоною, де також проводитимуться протиепізоотичні заходи.