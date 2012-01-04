Київ. 4 січня. УНІАН. Партія «УДАР» вважає, що Києву терміново треба повернути реальне самоврядування, а мерові – його повноваження. Про це заявив лідер партії Віталій КЛИЧКО в інтерв’ю ЛІГАБізнесІнформ.

Політик переконаний: вибори в Києві треба проводити терміново. «Наприклад, вже у березні-квітні. І опозиція повинна висунути та підтримати єдиного кандидата, а також погоджувати між собою кандидатів на мажоритарні округи на виборах парламенту. Треба підтримати тих столичних політиків, які послідовно захищають інтереси киян, були в опозиції до «молодої команди» мера і зараз продовжують тримати удар», – зазначив В.КЛИЧКО.

При цьому політик зауважив, що чутки про можливе проведення виборів в столиці у липні 2012 року виникли невипадково. «Вибори в столиці влітку вигідні владі. Її представник досі не набрав достатнього рейтингу, щоб отримати перемогу, яка не викличе сумнівів в прозорості виборів. Тому сьогодні на його рейтинг в Києві працює увесь адмінресурс і політтехнологічна машина», – зазначає лідер «УДАРу».

«Громадську думку готують до того, що середина літа – оптимальніший час для виборів, хоча ми розуміємо, що це не так. Зазвичай літо – пора відпусток і завмирання будь-якої активності громадян, а цього літа Україну і столицю чекає ще й Євро-2012. Схоже, влада сподівається, що кияни, серед яких чимало футбольних уболівальників, на цих позитивних емоціях більше симпатизуватимуть владі та її ставленикові», – вважає В.КЛИЧКО.

Він упевнений, що сьогодні саме «УДАР» має найбільшу підтримку серед киян. «Тому я і моя команда просто зобов’язані продовжувати боротьбу за зміну ситуації в столиці. Але в тому, щоб просто боротися за пост мера, мало сенсу, якщо ми одночасно не зможемо законодавчо змінити ситуацію, коли місцеве самоврядування в Києві знищене. Тому, зокрема, ми йдемо на вибори у Верховну Раду – бо це робота в одному напрямку», – зазначив лідер партії «УДАР».