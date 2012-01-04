У Києві посадовець авіапідприємства незаконно передав площі в оренду

Київ. 4 січня. УНІАН. У Києві викрили посадовця державного підприємства з виробництва авіапродукції, який без оформлення договору оренди передав закритому акціонерному товариству цех площею понад 1,6 тис. кв. м у безоплатне користування впродовж 2009-2010 років.

У результаті протиправних дій державі завдано збитків на загальну суму 818 тис. грн., повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.