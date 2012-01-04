Підприємницьку діяльності в МАФах врегулюють

Київ. 4 січня. УНІАН. Влада Києва підготувала та оприлюднила для громадського обговорення проект регуляторного акта щодо правил здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах.

З проектом документу можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Київської міської держадміністрації. Кiнцевий термiн надання зауважень 29 січня 2012 р.

Проект рішення Київської міської ради «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах» розроблено КМДА спільно з депутатським корпусом.

Прийняття документу надасть суб’єктам господарювання можливість здійснювати підприємницьку діяльність в розміщених ТС, які встановлені на території міста Києва та не підпадають під відповідні заборони, на підставі договору про сплату пайової участі до 1 січня 2013 р.

Проектом рішення, зокрема, передбачається: встановлення знижок при сплаті 100 % розміру пайової участі до 01.03.2012 (коефіцієнт 0,75) та при сплаті пайової участі у період з 01.03.2012 до 01.04.2012 (коефіцієнт 1,25); встановлення тимчасових заборон на розміщення ТС в м. Києві. Між іншим проектом пропонується заборонити до 2013 р. встановлювати МАФи : на відстані меншій ніж 20 метрів від входу (виходу) до (від) станцій метрополітену та зупинок громадського транспорту; в межах 1,5 км зони навколо НСК «Олімпійський»; в межах відведених земельних ділянок торгових центрів та в інших випадках, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами.

Проект рішення передбачає формування та оприлюднення на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua) адресного переліку місць, в яких розміщення ТС тимчасово забороняється.

Крім того, регуляторний акт передбачає внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 №56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об`єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» тощо.