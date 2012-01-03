Врученням подарунків дітям від Спілки Самаритян України

4 січня о 12.00 за підтримки Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни і праці та Київського дитячого фонду відбудеться перегляд дитячої вистави у Молодому театрі з врученням подарунків від Спілки Самаритян України. Адреса проведення: вул. Прорізна, 17. Додаткова інформація за телефоном: 067-507-33-44 (голова Київського дитячого фонду Семенюк Ніна Миколаївна)

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