Врученням подарунків дітям від Спілки Самаритян України
17:59, 03 січня 2012Київ
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4 січня о 12.00 за підтримки Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни і праці та Київського дитячого фонду відбудеться перегляд дитячої вистави у Молодому театрі з врученням подарунків від Спілки Самаритян України.
Адреса проведення: вул. Прорізна, 17.
Додаткова інформація за телефоном: 067-507-33-44 (голова Київського дитячого фонду Семенюк Ніна
Миколаївна)
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