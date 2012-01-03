Прес-конференція щодо законодавства про збереження об’єктів культурної спадщини

5 січня об 11.00 відбудеться прес-конференція на тему: «Використання Кримінального кодексу України для збереження об’єктів культурної спадщини». Учасники: голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму, член Головної Ради Українського товариства пам’яток історії та культури Олександр Бригинець; професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України Вадим Берозовський; громадський інспектор Олександр Глухов; громадський діяч Олександр Дядюк; громадський діяч Ольга Козловська; керівник ГО «Збережи Київ», член Колегії Українського товариства пам’яток історії та культури Ігор Луценко.

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