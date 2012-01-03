Розпочалась реєстрація абітурієнтів на ЗНО
15:51, 03 січня 2012Київ
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Триватиме до 20 лютого
Київ. 3 січня. УНІАН. 1 січня 2012 року розпочато реєстрацію осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
Як зазначається, реєстрація триватиме до 20 лютого 2012 року.
З детальною інформацією про порядок подання документів, необхідних для здійснення реєстрації, можна ознайомитися на сайтах Українського (http://testportal.gov.ua /) та регіональних центрів оцінювання якості освіти.
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