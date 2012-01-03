У Києві відновлять Храм Стрітення Господнього

Київ. 3 січня. УНІАН. За пропозицією фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді в бюджеті Києва на 2012 рік передбачені кошти в сумі 4 560 тис. грн. на здійснення проектування відтворення об’єкта культурної спадщини – Храму Стрітення Господнього на Львівської площі.

Про це повідомила голова депутатської фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, інформує прес-служба політсили в міськраді.

Депутат нагадала, що минулого року за вимогою фракції БЮТ у бюджеті Києва на 2011 рік також було передбачено 1 млн. грн. на розробку документації по відновленню церкви Стрітення Господнього, але який так і не було виділено.

«Чиновники пообіцяли, що цього року прикра ситуація не повториться. Ми, фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, зі свого боку, зробимо все від нас залежне для втілення цієї благої справи», - додала Т. МЕЛІХОВА.

Як відомо, церква Стрітення Господнього була збудована Ярославом Мудрим, кілька разів перебудовувалася, аж поки не була знищена більшовиками у 1934 р.Офіційною причиною знесення церкви називають саме плани тодішньої влади реконструювати площу.

Нагадаємо, відповідно до Указу Президента України від 2008 року відбудова історичного Храму Стрітення Господнього повинна здійснитись за кошти бюджету м. Києва.