Оприлюднено проект нових правил розміщення зовнішньої реклами

Київ. 3 січня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація до 23 січня прийматиме пропозиції та зауваження до проекту нового нормативного акту щодо правил розміщення зовнішньої реклами в місті.

Зокрема, на офіційному веб-потралі київської влади розміщено проект рішення Київради “Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві».

Цим документом передбачено визначити в столиці чотири форматні зони для розміщення рекламних носіїв.

Зона 1 - в межах якої буде дозволено встановлення наземних рекламних засобів з форматом до 2.16 кв. м, в межах охоронних зон архітектурно-історичних заповідників Софія Київська та Києво-Печерська Лавра:

Європейська площа, вул. Хрещатик, Майдан Незалежності, вул. Прорізна, вул. Ярославів Вал, Львівська площа, Пейзажна алея, схили Володимирської Гірки, Володимирський узвіз;

Набережне шосе, вул. Старонаводницька, Парк Слави, Дніпровський узвіз.

Зона 2 - з дозволеним форматом реклами від 2,16 до 8,0 кв. м включатиме межі зон регулювання забудови І, ІІ категорії та території історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Так, І зона регулювання забудови: Кудрявський узвіз, вул. Обсерваторна, пров. Чеховський, вул. Михайла Коцюбинського, бульв. Тараса Шевченка, вул. Комінтерну, вул. Вєтрова, вул. Толстого, вул. Саксаганського, вул. Шота Руставелі, вул. Рогнідинська, вул. Еспланадна, бульвар Лесі Українки, госпітальні оборонні споруди, вали Новопечерської фортеці, бульв. Лесі Українки, бульвар Дружби народів, Старонаводницька балка, вул. Старонаводницька, вул. Лейпцизька, вул. Еспланадна, вул. Січневого повстання, вул. Михайла Грушевського, Кловський Яр, вул. Кловська, вул. Академіка Богомольця, пров. Івана Козловського, вул. Круглоуніверситетська, вул. Банкова, вул. Інститутська, вул. Ольгинська, вул. Архітектора Городецького, вул. Хрещатик, вул. Прорізна, вул. Ярославів Вал, Львівська площа, вул. Артема, вул. Смирнова-Ласточкіна, вул. Глибочицька. вул. Волоська, вул. Ярославська, вул. Межигірська, вул. Щекавицька, вул. Костянтинівська, вул. Введенська, схили гори Щекавиці, вул. Верхній Вал і вул. Нижній Вал.

До ІІ зони регулювання забудови належать: вул. Миколи Пимоненка, вул. Артема, вул. Гоголівська, вул. Воровського, пл. Перемоги, вул. Жилянська, вул. Короленківська, вул. Івана Федорова, вул. А.Барбюса, вул. П.Лумумби; бульв. Дружби Народів, вул. Кіквідзе, вул. Професора Підвисоцького, схили монументу війни 1914 року, вул. Сергія Струтинського, бульв. Дружби народів, бульв. Лесі Українки, оборонні вали Ново-Печерської фортеці, госпітальні укріплення, бульв. Лесі Українки, вул. Еспланадна, вул. Рогнідинська, вул. Шота Руставелі, вул. Саксаганського, вул. Толстого, вул. Вєтрова, вул. Комінтерну, бульв. Тараса Шевченка, вул. Михайла Коцюбинського, пров. Чеховський, вул. Обсерваторна, Кудрявський узвіз, вул. Глибочицька.

Територія історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» включає: комплекси пам`яток історії та культури в межах історичного центру міста з історичним природним ландшафтом: пл. Поштова (без її включення), лінія фунікулера (без його включення), пл. Михайлівська, вул. Велика Житомирська (з включенням забудови обох сторін), пров. Киянівський (з включенням забудови обох сторін), вул. Смирнова-Ласточкіна, вул. Верхній Вал, вул. Набережно-Хрещатицька, Поштова площа.

Також до другої форматної зони віднесено комплекс пам`яток архітектури Покровського монастиря в межах історичної території, а також пам`ятники Володимира та Магдебурзького права.

В форматній зоні 3 буде дозволена реклама розміром від 2,16 до 36,0 кв. м, включаючи динамічні та мультимедійні рекламні засоби. До цієї зони віднесено території міста Києва, які не увійшли до І та ІІ форматних зон.

У форматній зоні 4 розміщуватиметься реклама від 36,1 кв. м (крім мультимедійних засобів). Ця зона включає територію вздовж магістральних вулиць: просп. Бажана, Бориспільське шосе, Харківське шосе, Броварський просп., вул. Братиславська, вул. Богатирська, Велика кільцева дорога, вул. Міська, просп. Академіка Паладіна. Також до неї віднесені: Кільцева дорога, просп. Академіка Глушкова, вул. Академіка Заболотного, Столичне шосе, Дніпропетровське шосе.

Крім того, нові правила розміщення реклами передбачають встановлення нормативних відстаней між наземними рекламними засобами (РЗ), встановленими вздовж проїзної частини вулиць і доріг. Відповідно до підготовленого проекту, вона має складати: між РЗ малого формату – не менш як 25 м., між РЗ сіті та середнього формату – не менш як 50 м., між РЗ великого формату – не менш як 100 м.

Також на офіційному сайті міської влади оприлюднено проект Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, за розміщення реклами на транспорті комунальної власності, а також за розміщення реклами в ліфтах житлових будинків. Зауваження та пропозиції до відповідного проекту нового нормативного акту КМДА від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань приймаються до 26 лютого 2012 р.