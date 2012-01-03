Художників просять звільнити майстерню на Андріївському узвозі

Київ. 3 січня. УНІАН. Голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ стурбований ситуацією довкола приміщення митців Національної спілки художників України на вул. Андріївський узвіз, 18.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політика.

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, художники отримали попередження про необхідність звільнити займане приміщення нібито через пожежонебезпеку. Відповідні оголошення з вимогою виселитись до 4 січня 2012 року, з посиланням на висновки ГУ Держтехногенбезпеки м. Києва, були поширені ТОВ «Авіанбуд», яке судиться з художниками за це приміщення.

На думку голови комісії, це є свідченням того, що «рейдери використовують для досягнення своїх цілей держслужби».

«Дивною виглядає вимога звільнити приміщення саме через пожежонебезпеку. Невже з відсутністю у будинку людей пожежна безпека в ньому покращиться? Повторюсь, художників не зобов’язали покращити протипожежні умови, а одразу вимагають виселення», - підкреслив О.БРИГИНЕЦЬ.

За словами депутата Київради, між художниками і представниками пожежної безпеки не було складено План заходів щодо усунення порушень з конкретними термінами виконання, наявність якого передбачена нормативно-правовою базою. За наявності такого плану заходів, навіть у випадку порушень вимог пожежної безпеки, управління може не лише не припиняти діяльність майстерень, але й навіть видавати дозволи на початок роботи новостворених підприємств.

«У зв’язку із реконструкцією Андріївського узвозу небезпека навмисного підпалу і знищення будинку посилюється, оскільки ніяка пожежна машина до нього не під’їде. Тому тільки самі художники, які ніяк не зацікавлені у знищенні майстерень, в яких вони працюють, є надією на порятунок цього будинку», - впевнений О.БРИГИНЕЦЬ.

Він переконаний, що відсутність людей в будівлі - це шлях до його знищення. Депутат Київради висловив припущення, що “такий спосіб рейдерського захоплення” може свідчити про наміри товариства влаштувати в будинку на вул. Андріївський узвіз, 18, пожежу, щоб знищити його та побудувати на цьому місці нову будівлю. Аналогічна схема, за словами О.БРИГИНЦЯ, була застосована і до історичного будинку біля готелю Hyatt на вул. А. Тарасової, 4, з якого були відселені люди, а згодом він був знищений вогнем.

«Міліція не порушила кримінальну справу за фактом підпалу будівлі, отже, виходить, що будинок спалахнув сам по собі. Чи не станеться так само і з цим будинком?», - висловив пересторогу О.БРИГИНЕЦЬ.

За даними депутата, у 2007 році приміщення на вул. Андріївський узвіз, 18, було продане приватним структурам, всупереч праву Спілки художників, як орендаря, викупити цю будівлю, реконструкцію якої готові були здійснити інвестори. Сьогодні художники доводять у суді, що продаж будівлі здійснено незаконно та всупереч інтересам міста. Рішення про купівлю будівлі комерційною структурою вивчається прокуратурою міста Києва.

Дані приміщення майстерні спілка орендує з 1982 року. Там працюють 18 художників. Згідно з орендною угодою, художники можуть перебувати у приміщенні до реконструкції будівлі, плану і затвердженої документації якої ще навіть не існує.