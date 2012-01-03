КП “Інформатика” змінило підпорядкування

Київ. 3 січня. УНІАН. Столичне комунальне підприємство “Інформатика” змінило підпорядкування, перейшовши із районного у міське.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 26 грудня 2011 року, оприлюдненому на офіційному веб-порталі міської влади.

Зокрема, документом затверджено низку заходів, пов’язаних з передачею підприємства Солом’янського району до виконавчого органу Київради – Київської міської держадиміністрації.

Цим розпорядженням створено комісію з приймання-передачі майна КП “Інформатика”, яку очолив начальник Управління електронного урядування та захисту інформації апарату КМДА Вадим КОНОВАЛОВ.

До складу комісії також увійшли фахівці ГУ комунальної власності, ГУ внутрішнього фінансового контролю та аудиту.