З 8 Березня жінок Києва вітатимуть 4 дні

Київ. 3 cічня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація рекомендує керівникам підприємств у 2012 році зробити вихідними днями 9 березня, 30 квітня та 29 червня.

Текст розпорядження КМДА від 28 грудня 2011 р. щодо перенесення робочих днів у 2012 році у зв’язку зі святкуванням 8 березня, 1 травня і Дня Конституції оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Згідно з документом, керівникам підприємств, установ та організацій столиці рекомендовано перенести для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідним, робочі дні: з п’ятниці 9 березня – на суботу 3 березня; з понеділка 30 квітня – на суботу 28 квітня; з п’ятниці 29 червня - на суботу 7 липня.

Ці рекомендації не стосуються органів Пенсійного фонду, «Укрпошти», Державної казначейської служби та банківських установ.

У свою чергу, керівникам безперервно діючих підприємств та підприємств, пов’язаних з обслуговуванням населення, рекомендовано забезпечити стабільне функціонування інфраструктури міста та повноцінне обслуговування мешканців та гостей Києва у святкові дні.

Рішення прийнято на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 28 листопада 2011 р. про перенесення робочих днів у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, в зазначеному урядовому розпорядженні, крім вказаних свят, також зазначається, що у зв’язку з проведенням футбольних матчів фінальної частини чемпіонату Європи буде перенесено певні робочі дні в Києві, Львові, Донецьку і Харкові. Рішення щодо цього уряд ухвалить пізніше.