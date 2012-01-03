Збільшено статутний капітал КП "Київміськсвітло"
Розпорядження КМДА
Київ. 3 січня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ своїм розпорядженням збільшив на 1 млн. грн. статутний капітал комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення "Київміськсвітло".
Відповідне розпорядження від 23 грудня 2011 року оприлюднено на офіційному сайті КМДА.
Як пояснюється в розпорядженні, статутний капітал збільшено "з метою приведення статуту підприємства у відповідність до вимог законодавства України".
Таким чином, тепер статутний капітал "Київміськсвітло" становить 1,050 млн. грн.
Голова КМДА доручив підприємству "Київміськсвітло" в установленому порядку зареєструвати відповідні зміни до статуту.
"Статутний капітал підприємства формується власником за рахунок грошових внесків з бюджету міста Києва відповідно до бюджетного законодавства з спрямуванням на приріст обігових коштів підприємства або за рахунок майнових внесків", - йдеться у затверджених О.ПОПОВИМ змінах до статуту "Київміськсвітла".