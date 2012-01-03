На вторинному ринку вартість житла за рік зросла на 2,2%

Київ. 3 січня. УНІАН. На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у 2011 році зросла на 2,17% (39 дол.) – до 1 834 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 432 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 3 005 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Святошинському районі – на 2,57% (38 дол.) – до 1 517 дол., Шевченківському районі – на 1,21% (28 дол.) – до 2 347 дол./кв. м, Печерському районі – на 5,40% (154 дол.) – до 3 005 дол./кв. м, Подільському – на 3,30% (54 дол.) – до 1 688 дол., Дніпровському – на 6,32% (95 дол.) – до 1 599 дол., Дарницькому районі – на 3,17% (44 дол.) – до 1 432 дол., Деснянському районі — на 0,63% (9 дол.) - до 1 438 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Оболонському – на 1,2% (22 дол.) – до 1 813 дол., Солом’янському – на 1,44% (23 дол.) – до 1 574 дол., Голосіївському – на 0,34% (6 дол.) – до 1 771 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.