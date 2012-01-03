У перший день Нового року в столиці загинуло дві людини

Київ. 3 січня. УНІАН. У Києві внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинуло двоє пенсіонерів, трирічну дитину госпіталізовано.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 1 січня о 6.22 до оперативно-диспетчерської служби ГУ МНС України в м. Києві надійшло повідомлення про загорання за адресою: вул. Закревського, 45 у Деснянському районі столиці. Пожежа сталася у квартирі 16-поверхового житлового будинку, у третьому під’їзді на 13-му поверсі.

Внаслідок пожежі двоє осіб 1937 та 1936 р.н. загинули, ще одну 2008 р.н. з отруєнням чадним газом госпіталізували до Національної дитячої клінічної спеціалізованої лікарні „ОХМАТДИТ”. Крім того, з будинку були евакуйовані 7 осіб.

Пожежу ліквідували о 8.03.

Причина та збитки з’ясовуються.

На місці працювала оперативна група МНС України в м. Києві