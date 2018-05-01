Новий рік на Майдані

Близько 200 тисяч киян та гостей столиці цього року прийшли зустрічати Новий рік на Майдан Незалежності. Цей рік особливий – влітку Україна проводитиме фінальну частину чемпіонату Європи з футболу. І саме цієї темі була присвячена вся новорічна п’ятигодинна програма.

Сцена була оформлена у вигляді футбольних воріт, а за десять хвилин до Нового року над Майданом Незалежності у небо злетіли тисячі повітряних кульок у формі м’ячів.

Рік Європейського футбольного чемпіонату вітали відомі виконавці – Еріка, "Время и Стекло", Руслана, Танок на Майдані Конго, ВВ, Скрябін, Мед Хедс. Після своїх виступів кожен виконавець залишав свій автограф на футбольному м’ячі та пробував "забити гол", але м’яч ловили глядачі.

Рівно опівночі над Майданом вибухнув святковий феєрверк. Через 10 хвилин естафету підхопило вогняне шоу від фіналістів проекту "Україна має талант" East Fire.

Разом з народом зустрічав Новий рік і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. У своєму привітанні він запропонував на 2012 рік спільну мрію, аби збірна України перемогла на Євро-2012, а здійснення цієї мрії знову відсвяткувати на Майдані.

"Ми всі сподіваємось, що Київ стане фартовим містом для нашої команди, а ви, як керівник міста зробите усе можливе, щоб у Києві панувала атмосфера підтримки нашої збірної та любові до України", – побажав Олександру Попову ведучий і учасник гурту ТНМК Фоззі.

У подарунок від ведучих новорічного концерту Олександр Попов, його заступники та керівники районних адміністрацій отримали футболки збірної України з номером 12, адже відомо, що футболістам легше грати на своєму полі, оскільки тут їм допомагає 12-й гравець – вболівальник. Голові Київської міської державної адміністрації також подарували футбольний м’яч з автографами всіх учасників концерту та зозулицю – глиняну пташку-свищик, амулет, який здавна славиться своєю здатністю закликати до свого господаря все найпозитивніше.

На цьому вуличні святкування не завершуються. Наступні дні пройдуть у різдвяному колориті – з вертепами та колядниками. До речі, і Різдво Христове міська влада запрошує відсвяткувати знову на Майдані Незалежності – 7 січня о 14.00.

Нагадаємо, що до 14 січня триває конкурс на найкращу любительську світлину вечірнього Києва у святковій ілюмінації.

Дарина Миколайчук, за матеріалами прес-служби Київської міської державної адміністрації

Фото УНІАН

