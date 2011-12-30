«Бориспіль» у 2011 р. збільшив прийом пасажирів на 20%

Київ. 30 грудня. УНІАН. Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20%, порівняно з 2010 роком - до 8 млн. осіб.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять із Азії до Європи, Америки й у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних і українських маршрутах.

Протягом 2010 року в аеропорту було обслуговано 6,7 млн. пасажирів.

Всього за 10 місяців 2011 року авіаційні пасажирські перевезення в Україні зросли на 23,6% - до 6,5 млн. осіб.