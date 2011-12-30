Киян запрошують на міські святкування

Київ. 30 грудня. УНІАН. За дорученням Олександра ПОПОВА профільні структурні підрозділи КМДА та райдержадміністрації підготували різноманітні програми новорічних та різдвяних свят для мешканців та гостей міста.

Як інформує прес-служба столичної міськдержадміністрації, 31 грудня на Майдані Незалежності кияни та гості столиці зустрічатимуть Новий 2012 рік разом з керівництвом Києва.

У Новорічну ніч тут відбудеться грандіозний концерт у стилі ЄВРО 2012. До участі у концерті запрошені відомі зірки вітчизняної естради, хореографічні колективи та інші виконавці мистецького жанру.

7 січня столиця відзначатиме Різдво. Об 11.00 у Будинку культури «Троєщина» (вул. Леніна, 27) відбудеться різдвяний фольклорний концерт. О 14.00 на святкування Різдва Христового міська влада запрошує усіх киян на Майдан Незалежності.

10 січня о 15.00 розпочнеться велика концертна програма за участю колективів художньої самодіяльності «Нам знову сяє Новоріччя!» у Центрі культури та мистецтв Дніпровського району Києва.

13 січня відбудеться Молодіжний фестиваль вертепів «Різдвяна зірка» у центральному парку відпочинку імені Тараса Шевченка.

А 19 січня кияни святкуватимуть Водохреща.

Масові купання та розважальні заходи цього дня будуть організовані на Оболонській набережній (біля Свято-Покровського собору) і в парку культури та відпочинку «Гідропарк».

Детально про програму святкових заходів можна дізнатись на офіційному сайті київської влади.