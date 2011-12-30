Відкрилась найбільша у Голосієво сімейна медамбулаторія

Київ. 30 грудня. УНІАН. Сьогодні у Голосіївському районі за адресою вул. Заболотного, 48-Авідкрилась амбулаторія сімейної медицини/загальної практики, яка є найбільшою в районі.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, загальна площа медзакладу становить 619,6 м кв. Амбулаторія має 7 кабінетів сімейних лікарів, маніпуляційний, фізіотерапевтичний та оглядовий жіночий кабінети, кабінети щеплення та масажу, а також денний стаціонар на 2 ліжка.

В амбулаторії працюватиме 11 сімейних лікарів та 9 лікарів-педіатрів.

Як зазначають в КМДА, усього протягом поточного тижня у Голосіївському районі гостинно відчинили двері 3 нові амбулаторії сімейної медицини за адресами: вул. Генерала Матикіна, 11-А, вул. Заболотного, 48-А та просп. Глушкова, 31-А.

Особливістю цих амбулаторій є їх розміщення у віддалених та густонаселених мікрорайонах Голосієва. Тепер мешканцям району буде набагато простіше отримати первинну медичну допомогу.

Нагадаємо, практика впровадження мережі амбулаторій сімейної медицини у столиці реалізовується за ініціативи голови КМДА Олександра Попова.

Сімейні лікарі, які працюють у амбулаторіях, можуть самостійно вирішити до 80% проблем хворих на етапі первинної допомоги, включаючи амбулаторно-медичну допомогу та медичну допомогу вдома, а також проводити профілактичну роботу.