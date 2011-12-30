У 2012 реконструюють вали «Київської фортеці»

Київ. 30 грудня. УНІАН. У бюджеті Києва на 2012 рік передбачили 1,7 млн. грн. на реконструкцію валів Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця». Як повідомив УНІАН голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, пропозиція була врахована в бюджетіза ініціативи комісії

Депутат висловив сподівання, що при вчасному надходженні цих коштів вистачить хоча б на часткове поновлення та реконструкцію валів фортеці до Євро-2012.

«Частину – 2 га - найбільшої земляної споруди в Європі під час будівництва біля НСК «Олімипійський» було знищено. Поновити її вже практично неможливо, але хоч якось відтворити певні фрагменти, щоб кияни і гості столиці мали уявлення про те, якою була пам’ятка, просто необхідно», - заявив О. БРИГИНЕЦЬ.

Голова комісії нагадав, що 29 квітня 2011 р. на території фортеці почалися будівельні роботи, внаслідок яких було знищено частину валу. Роботи зі зведення гостинної зони в рамках підготовки до Євро-2012 проходили на відстані кількох метрів від унікальної споруди - музею Косий копанір.