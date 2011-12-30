У Печерському ландшафтному парку очікують на сніг

Київ. 30 грудня. УНІАН. З першим снігом «Київзеленбуд» запрошує киян та гостей столиці на Співоче поле у Печерський ландшафтний парк.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне об’єднання.

Планується, що за умови справжньої зимової погоди, коли випаде сніг та триматиметься

мінусова температура, на Співочому полі відкриють фестиваль «Зимовий вернісаж». Гостям буде запропоновано безліч усіляких розваг, серед них: катання на льодяних гірках, спуск на санчатах, конкурс сніговика тощо.

Також передбачається виставка льодових скульптур під відкритим небом, різноманітні атракціони та смачні млинці.