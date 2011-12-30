Попов обіцяє демонтувати всі заважаючі МАФи

Київ. 30 грудня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обіцяє демонтувати всі МАФи, які заважають нормальній життєдіяльності столиці.

Про це він сказав в опублікованому сьогодні інтерв’ю газеті “День”.

“Ми однозначно демонтуємо ті об’єкти, які заважають нормальній життєдіяльності міста, тобто об’єкти, які знаходяться біля виходів зі станцій метрополітену, на зупинках громадського транспорту чи в переходах, ті, які експлуатуються в аварійному стані”, - запевнив голова КМДА.

Інші ж, за його словами, зможуть продовжити своє існування за умови їх упорядкування та законних платежів до міського бюджету.

О.ПОПОВ зазначив, що зараз величезна частина цього бізнесу перебуває «в тіні» і, на жаль, працює на кишеню окремих корумпованих чиновників і навіть декого з працівників силових структур. “Про це в неофіційному спілкуванні кажуть самі підприємці”, - зазначив голова КМДА.

“Ми вивчили ситуацію та з’ясували, що майже 80% так званих малих архітектурних форм контролюються декількома власниками. Після цього провели кілька нарад із самими власниками та іншими представниками тих, хто працює в цьому сегменті. Якщо вони пристануть на наші пропозиції працювати відкрито й так, щоб не порушувати закон, санітарні норми й норми безпеки відповідно до інтересів киян, тоді й самі кияни, і влада будуть лояльніші до цього сегмента бізнесу”, - продовжив О.ПОПОВ.

Разом з тим він висловив переконання, що через кілька років теперішні МАФи підуть в історію. “Натомість з’являться або більш цивілізовані об’єкти торгівлі, або інші проекти, які ми запропонуємо, наприклад, із надання побутових послуг тощо. Ми прагнемо вийти на цивілізований рівень відносин влади, жителів міста й бізнесу”, - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Києві протягом всього року КП “Київблагоустрій” здійснює демонтаж МАФів поблизу станцій метро та зупинок громадського транспорту, які встанволені всупереч нормам безпеки та санітарним вимогам. Разом з тим, через деякий час на цих же місяцях встановлюються нові малі архітектурні форми.