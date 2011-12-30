Завершився I етап конкурсу «Логотип та стиль міста Києва»

Київ. 30 грудня. УНІАН. Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу «Логотип та стиль міста Києва» підбив підсумки першого етапу конкурсу та затвердив

десять фінальних конкурсних робіт, які були попередньо відібрані членами ради дизайнерів та ради художників.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Марини ХОНДИ, загалом на конкурс надійшло 130 робіт.

За її словами, це роботи як професіоналів, так просто ініціативних киян. Серед них дуже багато талановитих дитячих робіт. Практично всі пропозиції щодо логотипу та стилю столиці дуже цікаві та заслуговують на увагу, є багато свіжих та непересічних ідей, неординарних рішень. Проте професійні дизайнери та художники відзначили та обрали саме 10 ідей, які, на їхню думку, найбільше вдалі за формою, змістом, стилістикою,

кольоровим наповненням тощо і відповідають духу сучасного Києва.

Однак ці роботи також потребують певного доопрацювання і приведення їх у відповідність до технічних вимог конкурсу. Автори мають удосконалити власні роботи до кінця січня 2012 року. Після цього своє слово скажуть кияни – саме вони і оберуть найкращий логотип та стиль міста.

Міська влада планує розмістити обрані для участі в другому етапі конкурсу роботи на офіційному веб-порталі. Тут буде змога помилуватися і дитячими доробками. За бажанням можна звернутися до Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю і отримати інформацію про решту матеріалів, які надійшли на конкурс.