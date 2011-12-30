У Дніпровському районі відкрили 3 медамбулаторії

Київ. 30 грудня. УНІАН. Три амбулаторії загальної практики/сімейної медицини відкрилися в Дніпровському районі Києва за такими адресами: просп. Миру, 19/18, вул.

Новаторів, 4 та просп. Ю. Гагаріна, 20. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Уперше лікарську амбулаторію поліклініки №2 Дніпровського району на проспекті Миру, 19/18 було відкрито ще в 2004 році. Розташована на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку масиву «Ленінградська площа» в приміщенні площею 70 кв. м., вона вже тоді певною мірою вирішувала питання наближення медичної допомоги до населення. Після суттєвої реконструкції, амбулаторія набула статусу сучасного медичного закладу, де на площі 270 кв. м. первинну медико-санітарну допомогу отримуватимуть 11 тис. 736 дорослих та 3 тис. 580 дітей. Тут працюватимуть 7 лікарів-терапевтів, 4 лікарі педіатри, 12 медичних сестер, 2 медичні реєстратори та 2 молодші медичні сестри. Амбулаторію оснащено всім необхідним обладнанням і створено всі умови для комфорту пацієнтів та лікарів.

Сімейну амбулаторію, відкриту на вулиці Новаторів, 4, розташовано на І поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. До послуг пацієнтів – кабінети сімейних лікарів, оглядова та маніпуляційна кімнати, кабінет для проведення щеплень та денний стаціонар. Допомогу тут отримуватимуть 6 тис. 408 дорослих і 2 тис. 89 дітей. Крім того, в амбулаторії передбачені кабінети, в яких консультуватимуть вузькі спеціалісти.

До відкриття амбулаторії загальної практики/сімейної медицини на вул. Гагаріна, 20 деяким мешканцям мікрорайону доводилося добиратися до лікарів за 3,5 кілометра. Зараз усі вони, а це 1948 дорослих та 800 дітей, зможуть отримувати медичну допомогу поруч зі своїми оселями. У відремонтованому приміщенні загальною площею 184 кв. м. прийом

проводитимуть: лікар загальної практики, педіатр та спеціалісти вузьких профілів. Також в амбулаторії є оглядовий кабінет для жінок і денний стаціонар.