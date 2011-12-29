В Голосіївському районі відкриють амбулаторію загальної лікарняної практики

30 грудня о 13.00 відбудеться урочисте відкриття найбільшої амбулаторії загальної лікарняної практики/сімейної медицини у Голосіївському районі. У відкритті амбулаторії візьмуть участь керівники Головного управління охорони здоров’я КМДА, Голосіївської районної державної адміністрації, лікарі, гості, мешканці району. Адреса проведення: вул. Заболотного, 48-А.

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