До кінця дня "бюджетники" столиці отримають свої виплати

Київ. 29 грудня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ пообіцяв, що до кінця дня всі працівники бюджетної сфери столиці отримають передбачені законами виплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у сесійній залі, де був присутній при прийнятті бюджету Києва на 2012 рік.

О.ПОПОВ висловив сподівання, що наступного року Київрада працюватиме так само стабільно, як і в 2011 році, і подякував депутатам за підтримку і порозуміння.

«Незважаючи на складний рік у плані виконання бюджету, до кінця цього дня ми завершимо виплату всіх взятих на себе соціальних зобов’язань перед працівниками бюджетної сфери, перед усіма киянами. Ми сьогодні отримали ще потрібні 200 млн. грн., і всі вони зараз на рахунку Держказначейства, розходяться по нашим бюджетним організаціям. Тому я об’єктивно кажу, що ми з цими завданнями, які були перед нами, в тому числі виконання бюджету – фінансування бюджетної сфери – виконали», - сказав О.ПОПОВ.

Він назвав найбільш соціально спрямованим в Україні бюджет Києва на 2012 рік.

Також О.ПОПОВ висловив переконання, що найближчими місяцями міська влада знову розглядатиме бюджет, а саме питання про його збільшення у зв’язку з отриманням додаткових ресурсів.

Після виступу О.ПОПОВА депутатам за плідну роботу подякувала заступник Київського міського голови, секретар Київради Галина ГЕРЕГА, яка оголосила про закриття восьмої сесії Київради шостого скликання.