У столиці під колесами автомобілів загинули двоє людей

Київ. 29 грудня. УНІАН. У Києві увечері 28 грудня на пішохідних переходах під колесами автомобілів загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС у місті Києві, зокрема, в Деснянському районі столиці близько 18.00 на перетині вулиць Жукова та Матеюка на пішохідному переході автомобіль «Рено» збив 46-річного звукорежисера телеканалу ICTV, який від отриманих травм помер в лікарні.

А трьома годинами пізніше – близько 21.00 – на пішохідному переході автомобіль «Шкода-Октавія» на смерть збив 30-річну жінку.

За даними сайту «Автополігон», це ДТП сталося в Дарницькому районі, на вул. Тростянецькій, на нерегульованому пішохідному переході. В результаті зіткнення пішохода відкинуло від переходу майже на 20 метрів. На жаль, медики «швидкої» вже нічим не змогли допомогти жінці. Водій «Шкоди» з місця пригоди намагався втекти, але був затриманий на перехресті вулиць Тростянецької і Севастопольської. За словами свідків, водій Skoda Octavia перебував у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє сайт.

За фактом цих ДТП порушені кримінальні справи, призначено низку експертиз щодо автомобілів та осіб, які перебували за кермом.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, згідно з актами медичного огляду обидва водії, які збили пішоходів, перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Загалом 28 грудня на дорогах столиці зафіксовано сім наїздів на пішоходів.

Державтоінспекція радить всім учасникам дорожнього руху бути гранично уважними та обережними. Водії повинні дотримуватись швидкісного режиму, пропускати пішоходів на переходах. А пішоходи теж мають бути уважними та обережними, оскільки не завжди водії пропускають їх на переходах. Столична Державтоінспекція радить таким учасникам дорожнього руху мати на одязі світлоповертаючі елементи.