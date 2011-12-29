Київ. 29 грудня. УНІАН. Київрада затвердила бюджет столиці на 2012 рік з загальним обсягом доходів у сумі 16 млрд. 438 млн. 599,8 тис. грн., у тому числі субвенції з держбюджету – 2 млрд. 576 млн. 717,6 тис. грн. та додаткові дотації з держбюджету – 33 327 тис. грн. Загальний обсяг витрат становить 16 млрд. 438 млн. 599,8 тис. грн., тобто дорівнює обсягу доходів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення бюджету проголосував 91 зі 109 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

Видатки загального фонду бюджету затверджені в обсязі 13 млрд. 523 млн. 713,8 тис. грн., видатки спеціального фонду – 2 млрд. 405 млн. 744,8 тис. грн. Встановлено, що профіцит загального фонду бюджету Києва становить 613,7 млн. грн.

Доповідач з цього питання, заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО повідомив, що в ході доопрацювання до проекту бюджету були внесені зміни на загальну суму 93 млн. грн., з яких на 50 млн. грн. зменшено видатки на погашення боргів міста та на 43 млн. грн. збільшено доходи загального фонду.

Основна стаття доходів бюджету - податок на доходи фізичних осіб в сумі 7 млрд. 254 млн. грн. Відповідно до держбюджету на 2012 рік, у міському бюджеті залишається 50% коштів, що надходять з цього податку.

Надходження від плати за землю передбачені у сумі 3 млрд. 846 млн. грн. грн., від продажу землі - 660 млн. грн., приватизації комунального майна - 400 млн. грн., оренди комунального майна - 140 млн. грн.

Надходження від податку на прибуток підприємств заплановані в обсязі 56 млн. грн., від єдиного податку - 228 млн. грн., від плати за паркування транспортних засобів - 30 млн. грн., від туристичного збору - 10,3 млн. грн., від плати за ліцензії - 140 млн. грн., власні надходження бюджетних установ - 450, 8 млн. грн., прибуток комунальних підприємств - 52,5 млн. грн., пайові внески на розвиток транспортної та інженерної інфраструктури від забудовників – 196 млн. 600 тис грн., надходження від МАФів - 55 млн. грн., від розміщення реклами - 81 млн. грн.

Витрати столичного бюджету на 2012 рік, у порівнянні з плановими показниками на поточний рік збільшені: на державне управління - на 5% - до 616 млн. грн., на освіту - на 30% - до 4 млрд. 528 млн. грн., на охорону здоров`я - на 39% - до 3 млрд. 708 млн. грн., на соціальний захист і соцзабезпечення - на 11% - до 2,46 млрд. грн., на культуру і мистецтво - на 36% - до 605 млн. грн., видатки на ЗМІ - на 6% - до 35,8 млн. грн., на фізичну культуру і спорт - на 26% - до 126,7 млн. грн. На транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатику видатки збільшено на 213% - до 673 млн. грн., з яких 360 млн. грн. спрямують на компенсацію комунальним транспортним підприємствам за перевезення пасажирів пільгових категорій.

Разом з тим, згідно з бюджетом, скорочено витрати на: житлово-комунальне господарство - майже у 2,5 рази - з 1 млрд.197 млн. грн. до 484 млн. грн., будівництво - на 3,5% - з 800,4 млн. грн. до 773,2 млн. грн., внески у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності - у 4,4 рази - з 915 млн. грн. до 208, 9 млн. грн.

Витрати на обслуговування боргу міста у 2012 році зменшаться на 13% - до 790,3 млн. грн., у тому числі зовнішнього - на 14% - до 555,5 млн. грн., внутрішнього - на 12% - до 234,8 млн. грн.

Бюджетом столиці встановлена гранична сума боргу Києва станом на 31 грудня 2012 року в розмірі 8 млрд. 70 млн. грн.

Також документом передбачено вилучення з міського бюджету до держбюджету в сумі 2,3 млн. грн., тоді як у поточному році ця сума становила 1 млрд. 472 млн. грн.