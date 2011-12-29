Станції столичного метро пронумерують

Київ. 29 грудня. УНІАН. Для кращого орієнтування туристів у Києві під час Євро-2012 лінії та станції столичного метрополітену пронумерують.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією КП «Київський метрополітен», номери будуть присвоєні кожній гілці метрополітену: так, Святошинсько-Броварська лінія позначатиметься номером 1, Куренівсько-Червоноармійська – номером 2, Сирецько-Печерська – номером 3.

Власний номер отримає кожна станція метрополітену, він буде тризначним. Перша цифра означатиме номер лінії, інші дві – номер станції. Наприклад, станція «Героїв Дніпра» Куренівсько-Червоноармійської лінії матиме номер 210, станція «Мінська» – 220 і тощо.

Вказівники з новою нумерацією уже з’явилися на кількох станціях метрополітену. А до початку Євро-2012 такі вказівники, а також транслітерація назв з’являться на кожній станції.